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Зайнутдинов пропустит матчи сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022?

Зайнутдинов пропустит матчи сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022?
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ПФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Сборные

Московский ЦСКА представил список футболистов, которые отправятся в свои национальные сборные для участия в отборочных матчах ЧМ-2022, сообщают Vesti.kz.

В числе этих игроков не оказалось казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова.

Напомним, что в сентябре сборной предстоит провести в отборочном цикле чемпионата мира три матча - 1-го числа дома против Украины, а затем два на выезде - 4-го с Финляндий и 7-го с Боснией и Герцеговиной. С полным расписанием матчей сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей ЧМ-2022 Премьер-лига России

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