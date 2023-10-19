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Зайнутдинов - лучший бомбардир в истории сборной Казахстана. На очереди еще один рекорд

Зайнутдинов - лучший бомбардир в истории сборной Казахстана. На очереди еще один рекорд
©КФФ

Бахтиер Зайнутдинов с 14 голами уже стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана. Он опередил Руслана Балтиева по общему количеству мячей, но пока не догнал его по числу голевых действий в целом. Корреспондент Vesti.kz представляет вашему вниманию список топ-10 самых результативных игроков сборной Казахстана по системе "гол+пас".

Отметим сразу, что статистика голевых передач, к сожалению, неполная. В Интернете нет информации по ассистам в матчах с участием сборной Казахстана до 2006 года, поэтому мы исходим из тех данных, которые имеются в открытом доступе статистических порталов.

Также подчеркнем, что заработанные пенальти в статистике ассистов мы не учитываем, то же самое касается ситуаций, когда после ударов футболистов мяч в ворота добивает его партнер. 

10. Гафуржан Суюмбаев и Ян Вороговский - 8 (4+4)

Два левых латераля открывают наш топ. На их счету по четыре забитых мяча и столько же ассистов в матчах за национальную команду. 33-летний Суюмбаев провел за сборную 42 матча, а 27-летний Вороговский - 37 встреч.

Пик Гафуржана был зафиксирован в квалификации Евро-2020, когда он забил два гола и сделал три ассиста. Все это произошло в 2019 году. Ян же лучший отрезок проводит в текущем отборочном цикле Евро-2024. На его счету два мяча и столько же результативных передач.

Стоит отметить, что восемь голевых действий также оформил Асхат Тагыберген (2+6). Но ввиду того, что ценность голов мы ставим выше, он в топ-10 не вошел. Однако у капитана национальной команды еще будут шансы опередить своих ближайших соотечественников в этом топе.

9. Сергей Остапенко - 8 (6+2)

Проведя 42 матча за сборную в 2007-2014 годы, нападающий Остапенко забил шесть голов и дважды ассистировал партнерам. Некоторые порталы могут выдать статистику, по которой Сергей трижды раздавал голевые передачи, однако в их числе заработанный пенальти в игре с Бельгией в 2011-м (1:4).

Неплохую статистику форвард выдал в квалификации ЧМ-2010, забив три гола. Тогда он оформил дубль в игре с Андоррой (3:0), а еще один мяч забил в ворота Украины (1:3).

8. Дмитрий Бяков - 8 (8+0)*

С 2000 по 2008 годы полузащитник Бяков защищал цвета сборной Казахстана. Он забил восемь раз в 33 матчах. Перед переходом непосредственно к топу мы отметили, что статистика голевых передач в открытом доступе ограниченная. Поэтому не исключено, что у Дмитрия были ассисты, но подтвержденной информации об этом, увы, нет.

Лучший отрезок Бякова - квалификация Евро-2008. Тогда он забил по разу в ворота Бельгии (2:2), Польши (1:3) и Португалии (1:2). Ну и соперники!

7. Нурбол Жумаскалиев - 9 (8+1)*

Нападающий провел дебютный матч за сборную в 2001 году, а прощальный - в 2014-м. В 58 матчах Жумаскалиев отличился семью мячами, а также сделал одну результативную передачу. Это еще один игрок, который зарабатывал пенальти в противостоянии с Бельгией, но сделал это уже в домашнем матче (2:2).

Голевые действия Нурбола принесли национальной команде очки в квалификации Евро-2008. Он забил Сербии (2:1), а также ассистировал Балтиеву в игре с Азербайджаном (1:1). Отметим, что здесь статистика по ассистам тоже может отличаться от реальной.

5. Сергей Хижниченко и Абат Аймбетов - 10 (8+2)

Два нападающих, один из которых все еще в расцвете сил. Хижниченко играл и вызывался в национальную дружину с 2009 по 2020 годы, а Аймбетов защищает честь страны с 2019 года. Они оба выдали статистику в восемь голов и два ассиста. Правда Аймбетову понадобилось на это 33 игры, а Хижниченко - аж 52.

У Сергея можно отметить три гола в квалификации ЧМ-2010, а также дубль в ворота Польши в отборе на ЧМ-2018. Абат же выдал 3+1 в историческом розыгрыше прошлогодней Лиги наций.

У Аймбетова есть все для того, чтобы подняться выше в этом рейтинге и даже побороться за лидерство. Ему все еще 28 лет, и в запасе есть достаточно времени.

4. Бауыржан Исламхан - 12 (3+9)

Первый и единственный игрок в этом топе, у которого количество голевых передач явно превышает число голов. С 2012 года он провел за национальную команду 50 матчей, и отличался с относительно хорошей периодичностью.

Лучший цикл он провел в отборе на Евро-2020, когда забил и сделал два ассиста в двух встречах против Сан-Марино. Достаточно скромно, с учетом уровня соперника, но все же достойно. В 30-летнем возрасте он все еще может приносить пользу сборной. Самое главное, чтобы позволяло здоровье.

3. Виктор Зубарев - 13 (12+1)*

Высокорослый центральный нападающий показывал такую невероятную статистику, которой по сей день в сборной Казахстана ни у кого нет. В 18 матчах за национальную команду он настрелял 12 мячей. На его счету и хет-трик Пакистану, и покер Лаосу, и гол такому сильному сопернику, как Япония.

Лучшим отрезком можно назвать квалификацию ЧМ-1998, в рамках которой Зубарев забил четыре гола и записал себе в актив голевую передачу. Не факт, что за всю международную карьеру Виктор ассистировал партнерам всего раз, но таковы показатели по имеющимся данным.

В 2000-2002-х Зубарев не играл за сборную. Скорее всего это было из-за того, что тогда нападающий выступал в чемпионате Кипра, и с логистикой в то время было сложнее, как и с оценкой выступлений игрока тренерским штабом сборной. В 2002-м он провел последний матч за сборную, а через два года его не стало. Официальная причина: передозировка наркотиками.

Нападающего с такой результативностью у сборной Казахстана не было ни до, ни после Зубарева. Пусть соперники и были далеко не самыми топовыми, а команда выступала в Азии, он выделялся на фоне всех остальных.

2. Бахтиер Зайнутдинов - 14 (14+0)

Проведя 34 матча за национальную команду, Зайнутдинов стал ее лучшим бомбардиром. 14 голов, причем большинство из которых (11) - в официальных европейских матчах. Это очень достойно и похвально. Бахтиеру только 25, и его статистика в сборной будет только расти вверх.

Он трижды отличался в квалификации Евро-2020, а в текущем отборе Евро-2024 забил уже четыре раза. Также можно найти статистику, по которой у Бахтиера есть ассист. Но это голевая передача на соперника, когда игрок сборной Молдовы срезал мяч в свои ворота в прошлом году (2:1). Поэтому это нельзя считать полноценным ассистом.

Несмотря на имеющееся достижение, Зайнутдинову стоит постараться стать самым результативным игроком в истории национальной команды. Догонять вновь придется Балтиева.

1. Руслан Балтиев - 17 (13+4)*

С 1997 по 2009 годы нынешний помощник главного тренера сборной Магомеда Адиева выступал в футболке национальной команды. Поэтому статистика по ассистам может не отражать реальное положение дел. Но возможности проверить данные у нас нет.

Балтиев здорово смотрелся и тогда, когда сборная играла в азиатской конфедерации, и после перехода в Европу. В отборе на ЧМ-1998 он записал в актив гол и два ассиста, в квалификации ЧМ-2002 - три мяча, в отборе на Евро-2008 - два гола и голевую передачу.

Расставшись с одним рекордом, у Руслана Тахировича сохранился еще один. Но вероятность того, что и его побьют в скором времени, все равно большая. 

Напомним, что следующие матчи сборной Казахстана пройдут в ноябре. 17 числа команда сыграет дома с Сан-Марино, а 20-го - на выезде со Словенией. В этих матчах решится, попадет ли национальная команда на Евро-2024.

Фото: КФФ©

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 8 6 1 1 17-6 19
2 Дания 8 6 1 1 17-7 19
3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15
4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12
5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6
6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

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