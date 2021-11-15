"За этот результат в ответе только мы". Футболист сборной Казахстана высказался о провале во Франции

Футболист "Ахмата" и сборной Казахстана Марат Быстров поделился эмоциями от матча с Францией в отборочном цикле чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Париже завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев.

"Тяжело что-то говорить после этой игры, но все же считаю нужным это сделать... В первую очередь стыдно за тот футбол, который мы вчера показали перед нашими болельщиками... За этот результат в ответе только мы... Это как страшный сон... Ты выходишь на сумасшедший стадион с мыслями о том, что защищаешь цвета своей страны, и думаешь лишь о том, чтобы никто не сомневался в том, что ты оставишь все силы и себя ради положительных эмоций для тех людей, которые, сидя у экрана, переживают и болеют всей душой и сердцем. Многие из парней, я думаю, знают, что это за чувство (гордость), когда твои соотечественники добиваются больших успехов в разных сферах жизни страны (это не только спорт), и вчера хотелось нам всем дать этих эмоций вам. Но, увы, этого не случилось. Я полностью могу сказать, что мы отдали все силы, всех себя... Да, мы не такие футболисты, которыми вы хотите видеть нас, но, увы, это наш уровень на сегодняшний день (против лучшей команды мира), там, где мы могли добиться положительных эмоций для вас, для наших болельщиков, мы добились... Я надеюсь и верю, что наши с вами дети, молодое поколение, в будущем будут лучше нас и добьются намного большего успеха во всех сферах страны, и нам не придется переживать такие моменты, как вчера... Желаю всем веры в будущее лишь потому, что только время может его изменить..." - написал он в Instagram.

Напомним, что после этой игры Франция оформила прямую путевку в финальную часть турнира, набрав 15 очков в семи матчах, а вот казахстанская команда с тремя баллами осела на последнем, пятом месте в турнирной таблице группы D. Для подопечных Талгата Байсуфинова это поражение стало самым крупным в истории.