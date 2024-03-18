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Яркие бомбардиры и звездные защитники. Кого надо опасаться в составе сборной Греции?

Яркие бомбардиры и звездные защитники. Кого надо опасаться в составе сборной Греции?
©IG/tsimikas21

До матча национальной сборной Казахстана против Греции за выход на Евро-2024 осталось три дня. Важнейшая игра в истории отечественной сборной приковывает к себе максимальное внимание, и мы продолжаем посвящать свои темы предстоящему противостоянию. Корреспондент Vesti.kz выделил нескольких футболистов сборной Греции, которые набрали отличную форму к домашнему матчу против Казахстана.

В заявке сборной Греции есть 27 футболистов, среди которых как опытные игроки, так и молодые (возраст варьируется от 20 до 36 лет). Есть те, кто выступает на родине, а есть и легионеры. И не у всех имеется стабильная игровая практика. Кто-то много забивает и постоянно выходит в старте своих клубов, а кто-то довольствуется ролью резервистов. В этом материале поговорим о тех, кто относится к первому списку.

Константинос Мавропанос, центральный защитник ("Вест Хэм", Англия)

Мавропанос перебрался в стан молотобойцев летом 2023-го за 20 миллионов евро. Ранее никто не платил за него так много. Первые месяцы грек редко попадал в состав лондонцев на матчи АПЛ, но получал игровую практику в Лиге Европы

Однако в конце 2023-го он выцепил место в стартовом составе и стал одним из лидеров обороны "Вест Хэма", попутно забив важный гол в ворота своего бывшего клуба - "Арсенала" (2:0). В последних шести матчах в АПЛ и Лиге Европы Константинос отыграл без замен, стабильно выходя на поле с первых минут.

Он помог команде пробиться в четвертьфинал Лиги Европы, где теперь "Вест Хэм" ждет противостояние с непобежденным в текущем сезоне "Байером". Сейчас 26-летний Мавропанос находится в отличной игровой форме, и это должно всерьез замотивировать нападающих казахстанской дружины подойти к встрече во всеоружии.

Фотис Иоаннидис, нападающий ("Панатинаикос", Греция)

24-летний форвард Иоаннидис рвется в бой. Он проводит поистине впечатляющий сезон в греческой Суперлиге, являясь одним из самых результативных футболистов чемпионата. Неплохо Фотис играл и в Лиге Европы, забив пять раз в шести встречах, но, увы, команда в плей-офф не вышла.

В январе-феврале Иоаннидис находился в лазарете из-за мышечной травмы, пропустив почти месяц. Но после возвращения на поле он продолжил демонстрировать завидную результативность, отметившись четырьмя голами и ассистом в пяти последних матчах.

Всего в этом сезоне Иоаннидис провел за "Панатинаикос" 36 матчей, в которых настрелял 20 голов и семь раз ассистировал партнерам.

Христос Цолис, левый вингер ("Фортуна", Германия)

Выступления во втором дивизионе мы особо не рассматривали, но 22-летний Цолис стал исключением. Во-первых, он еще молод, а во-вторых, показывает отличную результативность. Благодаря его 15 голам и семи результативным передачам дюссельдорфцы идут четвертыми в таблице и борются за повышение.

Кроме того, Христос успешно выступает и в национальном кубке, где уже помог команде добраться до полуфинала. Там, кстати, Цолиса и компанию ждет все тот же "Байер", которому будет противостоять Мавропанос в Лиге Европы.

За сборную Греции Цолис провел 13 матчей и забил один гол. В прошлом году он выступал за молодежную сборную Греции, отличившись четырьмя голами в четырех встречах.

Константинос Цимикас, левый защитник ("Ливерпуль", Англия)

27-летнего латераля мы включили сюда с большим авансом. Дело в том, что он не является первой опцией Юргена Клоппа в "Ливерпуле", и за сезон отыграл лишь 27 процентов общего времени матчей команды. Однако то, что он играет в таком большом клубе - уже говорит об уровне игрока.

В пяти мартовских матчах он провел на поле всего 70 минут, но такова конкуренция в "Ливерпуле", где ему приходится бороться за место в составе с Эндрю Робертсоном и Джо Гомесом. Зато в конце февраля Цимикас помог "Ливерпулю" завоевать Кубок английской лиги. После выхода на замену он отметился голевой передачей на Вирджила ван Дейка, и этот гол оказался решающим.

Всего в этом сезоне Константинос провел 23 матча за "Ливерпуль", в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Вангелис Павлидис, нападающий ("АЗ Алкмаар", Нидерланды)

Вероятно, наиболее опасный футболист сборной Греции с точки зрения статистики и голевого чутья. 25-летний Павлидис, которого главный тренер Густаво Пойет сравнивает с Каримом Бензема, проводит выдающийся сезон. 

Сейчас он является лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов, наколотив 23 гола в 26 матчах. Также грек забивал в кубке и трижды отличался в Лиге конференций. Пока "АЗ" занимает только четвертое место в таблице, но сам Вангелис делает все возможное, чтобы помочь своему клубу.

Павлидис играет практически без замен, и он отличился по разу в двух последних играх. Правда за национальную команду он забивает не так часто - всего шесть мячей в 36 матчах, последний из которых пришелся на июнь 2022-го. Надеемся, что и в этот раз Павлидису не удастся в полной мере раскрыть свой бомбардирский потенциал на международном уровне.

Георгиос Якумакис, нападающий ("Атланта", США)

Еще один форвард, которого стоит опасаться - это 29-летний Якумакис. В начале 2023-го он перешел из шотландского "Селтика" в американскую "Атланту", и сразу же дал понять, что отправился в США не ради отдыха. Там Якумакис отдает всего себя.

В 30 матчах MLS прошлого сезона он забил 19 голов, став третьим бомбардиром чемпионата. Новую кампанию-2024 он тоже начал ударно и многообещающе, в трех матчах забив четыре гола, сделав ассист и заработав пенальти. 

В списке бомбардиров нового сезона он идет вровень с другими лидерами - Деяном Йовеличем ("Лос-Анджелес Гэлакси") и Луисом Суаресом ("Интер Майами"), на один гол опережая восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси ("Интер Майами").

Напомним, что матч между сборными Греции и Казахстана пройдет в ночь с 21 на 22 марта в Афинах (Греция). Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по казахстанскому времени. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия - Люксембург.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Действующими обладателями трофея являются футболисты сборной Италии. 

Фото: IG/ethnikiomada©️

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Футбол Чемпионат Европы по футболу Сборная РК по футболу АПЛ Лига Европы Лига конференций Арсенал Байер Ливерпуль Клопп Юрген Месси Лионель Греция Казахстан

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