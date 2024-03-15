В Греции рассказали о своем "Бензема" и раскрыли тактическую схему на игру с Казахстаном

Греческий журналист Пол Пападопулос дал интервью корреспонденту Vesti.kz. В нем он рассказал о подготовке национальной дружины Греции к сборной Казахстана и раскрыл некоторые детали вокруг команды.

Встреча между командами пройдет в рамках полуфинальной стадии стыков Евро-2024. Для попадания на предстоящее континентальное первенство сборной нужно одержать две победы, сначала в полуфинале, а затем в финале - против Грузии или Люксембурга.

Собеседник Vesti.kz начал с того, что накануне в Греции была грандиозная футбольная ночь, и это касается подвигов местных клубов в еврокубках, о которых мы уже писали здесь.

"Это была грандиозная ночь для греческого футбола. "Олимпиакос" и ПАОК уничтожили своих соперников и квалифицировались в восьмерку лучших команд Лиги конференций", - делится впечатлениями журналист.

"Тренер национальной сборной попросил не проводить игры в это воскресенье, чтобы у него было больше времени на подготовку. Все большие клубы поддержали его желание. Некоторое время назад президент федерации провел встречу с капитанами команд. В целом, это отличная возможность для команды вернуться на крупные соревнования", - рассказал Пападопулос.

Главный тренер сборной Греции Густаво Пойет попросил руководство Суперлиги не проводить матчи в воскресенье, 17 марта. Почти половина вызванных им игроков выступают в местных командах. В итоге тур будет проведет в пятницу-субботу.

"Давление есть, особенно перед первой домашней игрой против Казахстана. Соперник уже находится на этой стадии, и его нужно уважать. Люди воодушевлены. Они вновь рядом со сборной, а стадион OPAP Arena, оборудованный по последним стандартам, будет заполнен, и толпа создаст отличную атмосферу. Спустя много лет болельщики снова так близки к команде. Ожидания слишком высоки", - объясняет эксперт.

Сборная Казахстана заслуживает уважения и ее не стоит недооценивать. В Греции с этим согласны. При этом сейчас наступил ответственный момент, и даже болельщики сборной Греции впервые за долгое время поверили в команду.

"У нас достаточно хорошая организованная команда. Сформирована группа из 35 игроков, которые участвуют в подготовительном процессе. Мы играем в футбол, который отлично подходит и игрокам, и тренеру, по схеме 4-3-3. Тренер придал этой системе изюминку, чтобы Франция и Нидерланды не создавали нам проблем в квалификации. Против Нидерландов это получилось, и мы провели очень хорошую игру (проиграли 0:1 - Прим. автора). Вряд ли наша команда может сыграть по другой схеме, для этого должно произойти что-то необычное", - считает журналист портала Gazzetta.gr.

Некоторые тактические тонкости Пападопулос тоже отметил. В частности, он рассказал, что сборная Греции точно должна сыграть по схеме 4-3-3. Пойет добавил в этот игровой рисунок изюминку, которая доставила проблем даже звездной команде Нидерландов.

"Это наш лучший игрок. Тренер сказал, что Павлидис в последние годы напоминает ему Бензема. Он видит сходства в стиле игры, потому что Бензема - не игрок исключительно штрафной площади, он может спускаться глубже, и Павлидис играет в этом же стиле. Кроме того, нам очень важно возвращение Хацидиакоса, он нам очень поможет", - поделился он.

В заключение, журналист дал краткое описание среднестатистическому греческому футболисту. По словам Пола, у их команды нет скоростных футболистов. Есть только два-три игрока, которые могут давать хоть какой-то объем спринтерской работы. Особую роль болельщики и эксперты отдают форварду Вангелису Павлидису