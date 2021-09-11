"Я бы не паниковал". Российский юрист - о допинге Руслана Валиуллина и внимании со стороны УЕФА

Нарушение антидопинговых правил полузащитником "Тобола" и сборной Казахстана Русланом Валиуллиным может обернуться лишь наказанием самого игрока, считает гендиректор общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал, что может привлечь дополнительный интерес со стороны международных антидопинговых органов.

- Что может клубу или сборной грозить в случае с положительным допинг-тестом Руслана Валиуллина?

- Если смотреть по аналогии с похожими делами, здесь, скорее, что-то грозить может непосредственно самому футболисту. Я не думаю, что какие-либо санкции будут применены к его клубу или сборной Казахстана. Из моего опыта я не помню таких случаев. Мне неизвестно, какая субстанция была найдена у игрока. Здесь важно, отрицает он или не отрицает прием препаратов, содержащих запрещенное вещество, сотрудничает с расследующими ситуацию органами или нет. Здесь много факторов, которые будут влиять на окончательное решение ситуации.

Поскольку пока не во всем однозначная информация, что-то четко сказать нельзя. Я сомневаюсь, что санкции будут применены к клубу или сборной.

- В казахстанском футболе это второй случай менее чем за год - ранее на допинге попался капитан сборной Бауыржан Исламхан, который был дисквалифицирован на два года. Не будет ли к нашей национальной команде и к федерации футбола повышенного внимания со стороны международных антидопинговых органов?

- Внимание, наверное, будет. Любая ситуация, когда прослеживается определенная тенденция, со временем привлекает дополнительный интерес. По опыту российских спортсменов, причем не только футболистов, мы видим повышенное внимание, и то количество тестов, которое сдают наши атлеты, в разы превышает любую похожую ситуацию в других странах. Здесь это, наверное, тоже влияет на репутацию и отношение к федерации данного государства. Но пока речь идет об одном-двух случаях, поэтому я бы не паниковал. Думаю, если в клубе или сборной вдруг вскроются другие факты, то появится повышенное внимание не только со стороны антидопинговых органов, но и прессы.

Напомним, 8 сентября стало известно, что Валиуллин, ставший героем матча Казахстан - Украина, провалил допинг-тест, который он проходил после игры квалификации Лиги конференций против "Жилины". Об этом футболист "Тобола" узнал 2 сентября. В матчах отбора на ЧМ-2022 с Финляндией и Боснией и Герцеговиной он уже не принимал участия.

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