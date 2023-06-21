Я все еще полезен и забиваю голы - Роналду о преданности Португалии

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду высказался о радости, которую дарит людям. 38-летний форвард стал автором единственного гола в матче квалификации Евро-2024 против Исландии (1:0), сообщают Vesti.kz.

"Мне очень приятно знать, что я продолжаю радовать многих людей не только в Португалии, но и за ее пределами своей карьерой, которая еще не закончена. И больше всего я хочу продолжать в том же духе, потому что я все еще полезен, я все еще помогаю, забиваю голы. Это самое главное.

Пока я чувствую себя хорошо, ощущаю, что полезен, и вижу, что люди продолжают любить меня и хотят видеть мой вклад, я всегда буду верен сборной Португалии, нашей стране и нашим цветам.

Я очень горжусь быть португальцем", - цитирует Роналду Record.