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Я все еще полезен и забиваю голы - Роналду о преданности Португалии

Я все еще полезен и забиваю голы - Роналду о преданности Португалии
©instagram.com/portugal

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду высказался о радости, которую дарит людям. 38-летний форвард стал автором единственного гола в матче квалификации Евро-2024 против Исландии (1:0), сообщают Vesti.kz.

"Мне очень приятно знать, что я продолжаю радовать многих людей не только в Португалии, но и за ее пределами своей карьерой, которая еще не закончена. И больше всего я хочу продолжать в том же духе, потому что я все еще полезен, я все еще помогаю, забиваю голы. Это самое главное.

Пока я чувствую себя хорошо, ощущаю, что полезен, и вижу, что люди продолжают любить меня и хотят видеть мой вклад, я всегда буду верен сборной Португалии, нашей стране и нашим цветам.

Я очень горжусь быть португальцем", - цитирует Роналду Record.

Криштиану Роналду принял решение о завершении карьеры

Роналду стал абсолютным рекордсменом по числу сыгранных матчей за сборную страны и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Перед матчем ему выдали сертификат как первому в мире футболисту, сыгравшему за национальную команду 200 матчей.

Также Криштиану принадлежит рекорд по количеству голов за сборные - 122 мяча в футболке Португалии.

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Метки:
Роналду Криштиану Португалия

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