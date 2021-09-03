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"Все можно было решить в первом тайме". Украинский специалист высказался о ничьей с Казахстаном в матче отбора на ЧМ-2022

"Все можно было решить в первом тайме". Украинский специалист высказался о ничьей с Казахстаном в матче отбора на ЧМ-2022
©КФФ
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Сборная Украины по футболу еще в первом тайме могла решить исход матча с Казахстаном в свою пользу, считает экс-тренер юношеской сборной Казахстана Константин Фролов. В интервью корреспонденту Vesti.kz украинский специалист перечислил факторы, имевшие решающее значение в этой игре.

- Что можно сказать о спасении сборной Казахстана в матче с Украиной?

- Ни украинские клубы, ни сборная никак не могут обыграть казахстанцев.

Украина потеряла важные стратегические очки за второе место. Наверное, не ожидали, что лишатся их, все-таки настраивались на победу. Это связано с потерями баллов в предыдущих играх и сменой на тренерском мостике - Петраков исполняет обязанности главного тренера. Многие выражали надежду на то, что команда должна взять очки, потому что мы хотим выйти на чемпионат мира.

В начале игры удивило отсутствие в стартовом составе Руслана Малиновского. Сейчас он в хорошей форме и убедительно выглядел на чемпионате Европы. Он лидер команды и его, на мой взгляд, не хватало.

Ну а быстрый гол был нам на руку. Очень зрелищный мяч в исполнении Романа Яремчука, в его стиле. Это раскрепостило нашу команду, которая взяла игру под контроль и минут 30 доминировала, создала три хороших момента - штанга Эдуарда Соболя, Андрей Ярмоленко в каркас попал, Сергей Сидорчук мог забить. Игру можно было бы закрыть в первом тайме. Забей второй мяч, и казахстанцам было бы сложно рассчитывать на хороший результат.

Вторая половина была сыграна по инерции. Хорошие моменты были у Николая Матвиенко, у Соболя, вышедшего один на один с вратарем. Стас Покатилов здесь сыграл образцово, выручил команду.

Пропущенные нашей сборной мячи оказались похожими - длинная передача. Это нетипичные голы для сборной Украины, потому что в обороне она играет надежно. А тут легко все дали сделать сопернику.

В заключительной части второго тайма отпустили Казахстан и дали возможность играть вашей команде. Она почувствовала, что можно спасти игру, и завоевала это очко.

Надо отдать должное - казахстанцы не опускали рук, играли до конца и проявили волевые качества. Можно только похвалить соперника.

Меня насторожила не реализация большого количества моментов, хотя мастерства у наших игроков достаточно. И простые ошибки в обороне, которые привели к пропущенным мячам, особенно во втором эпизоде, когда при длинной передаче в зоне мяча было преимущество у соперников - тоже настораживает. Команда хорошего уровня не должна так доигрывать эпизоды.

- Помимо Покатилова и Валиуллина, кого можно отметить в составе Казахстана?

- Аймбетов. У него был момент при счете 1:1, когда он мог забить - Пятов отбил. И так достаточно активно провел игру, хорошо открывался, играл без мяча, был нацелен на ворота. Зайнутдинов - звезда казахстанской сборной. Сейчас он после травм приходит в себя. На сегодняшний день он не так силен по игровым качествам, потому что восстанавливается. Но своим духом и присутствием добавляет команде тонуса. Он лидер. В целом команда отличилась командным духом и игровой дисциплиной. Это сильная, национальная черта казахстанцев.

- Следующий матч Украина играет с Францией. Можно ли эту встречу назвать решающей для вашей сборной?

- Для Украины любая игра будет решающей за вторую позицию. Франция с Боснией и Герцеговиной потеряла очки и будет вдвойне мотивированной, чтобы победить, потому что две игры подряд им не хотелось бы лишаться баллов. Украине также очки нужны как воздух. Поэтому игра будет ключевой. Турнирная таблица очень плотная и каждая игра - как финальная.

Напомним, сборная Казахстана сыграла с Украиной со счетом 2:2. Оба гола в составе национальной команды на счету Руслана Валиуллина. 4 сентября подопечные Талгата Байсуфинова встретятся с Финляндией.

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Метки:
ЧМ-2022 Сборная РК по футболу Байсуфинов Талгат Покатилов Стас Казахстанцы за границей Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Аймбетов Абат Украина

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