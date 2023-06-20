Вратарь сборной Казахстана обратился к болельщикам после громкого успеха в отборе на Евро

Вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий после сенсационной гостевой победой над Северной Ирландией поблагодарил болельщиков за поддержку, сообщают Vesti.kz.
"Спасибо, кто верит в нас! Алға Қазақстан!", - написал Шацкий в своем аккаунте в Instagram.
Напомним, Шацкий в матче отбора на Евро-2024 в Белфасте отстоял на ноль. Сборная Казахстана одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу Абата Аймбетова. По итогам четырех туров команда Магомеда Адиева набрала девять очков. Следующий матч состоится на своем поле 7 сентября с другим лидером группы - командой Финляндии.
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