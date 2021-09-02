"Во втором тайме осмелели". Экс-наставник сборной Казахстана - о ключевых факторах игры с Украиной в отборе на ЧМ-2022

Сборная Казахстана, после неубедительного начала, смело сыграла с Украиной во втором тайме, отметил экс-наставник национальной команды Ваит Талгаев. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал, как казахстанцам помог выход Бахтиера Зайнутдинова, и какой фактор повлиял на игру украинцев.

"Надежда, что удачно сыграем была где-то "50 на 50". Много для нас присутствовало положительных факторов - непривычное для соперника искусственное поле, плюс недостаток игроков в рядах сборной Украины, к тому же на матче были болельщики, а это сказалось на настрое нашей команды и желании биться за страну, за свою честь. Помимо этого, в составе сборной Украины много легионеров, которые выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, приехали уставшими.

Игроки, не привыкшие к искусственному газону, тяжело переходят на него, не успевают восстановиться и где-то к 30-й минуте у них "плывут" и забиваются ноги. Вот в первые 30 минут они владели большим преимуществом, забили гол. Нельзя сказать, что он был дурным, но и шедевром не назовешь. Просто украинский форвард принял мяч и ему ничего не оставалось кроме, как пробить по воротам. Казахстан долго приходил в себя, а Украина вдохновилась, и пока у нее были силы она владела преимуществом и создавала моменты. Несколько раз игроки гостей попали в каркас, а наша команда практически не переходила центр поля.

После этого отрезка гости резко сдали в физическом плане, уже не так интенсивно прессинговали, начали проигрывать единоборства. Наши игроки осмелели, начали бить по воротам. Правда, удары были дальними и не такими сложными, но стало заметно легче, а все напряжение команда Байсуфинова создавала из зоны Валиуллина. Он очень хорошо чувствовал передачи за спину защитнику - сразу забегал, сумев пару раз подать и пробить по воротам. В этих эпизодах за ним не успевал Караваев и было видно, что опасность будет исходить оттуда. Самое главное - счет первого тайма команда удержала.

Во втором тайме было понятно, что можно вернуться в игру. Команда стала более смело играть. Гости к тому же подсели. Выход Аймбетова и Зайнутдинова прибавил скорости. Шушеначев выглядел неплохо, но он не привык играть вторым номером на своей половине, во второй зоне. Он любит действовать в третьей зоне, когда команда прессингует, как "Кайрат", обыгрываться с Вагнером Лавом. Плюс дальние забросы вперед, а скорость - это не конек Шушеначева. Аймбетов лучше в этом плане выглядит. Он сразу стал напрягать, а его гол из офсайда стал звоночком для гостей.

Правда, у Украины тоже были моменты, но Покатилов молодец - сыграл здорово. В добавленное время пропустили ненужный гол и тут же забили нужный. Логвиненко пошел вперед, бросив оборону - какая уже разница, проигрывать 1:2 или 1:3. Он сыграл на месте центрфорварда. Когда пошла передача из глубины, Юра, как всегда, прочувствовал это и скинул Валиуллину. Все было как в учебниках по футболу - если ты с угла бьешь по воротам, то бей верхом и на силу. Вот это и сделал Валиуллин.

Результат хороший, но хочется, чтобы команда еще прибавила в игре. Результат всегда важен в футболе. Как Байсуфинов говорит, сейчас уже обороняемся во второй зоне, а не в первой, как это было в Киеве. Теперь хочется видеть это и в третьей зоне, на чужой половине с прессингом", - заявил Талгаев.

Напомним, сборная Казахстана спасла ничью в матче с Украиной уже в добавленное время - 2:2. В составе национальной команды дубль оформил Руслан Валиуллин. 4 сентября подопечные Талгата Байсуфинова в рамках отбора на ЧМ-2022 сыграют на выезде с Финляндией.

Талгаев возглавлял сборную Казахстана в 2000 году. Под его руководством команда провела девять матчей, из которых четыре выиграла и пять проиграла.

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