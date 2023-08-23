В сборной Казахстана сделали заявление о матче с Россией

Сборная Казахстана по футболу в следующем году может провести товарищеский матч с Россией. Такую вероятность не исключает наставник казахстанской команды Магомед Адиев, сообщают Vesti.kz.

- Ваш календарь на этот год полностью забит, и в 2023-м товарищеский матч Казахстана с Россией невозможен. А весной следующего вероятность такой игры существует? И нужна ли она вам?

- Теоретически вероятность такого матча есть, и мы уже обговаривали это с федерацией. В марте у нас две игры в Лиге наций, и мне бы хотелось, чтобы до них где-нибудь в феврале состоялся сбор, хотя это будет тяжело. Но ради достижения цели попросим клубы отпустить сборников в Турцию. И было бы неплохо провести там одну товарищескую игру. Если будет договоренность между федерациями, то почему нет? - цитирует Адиева "Спорт-Экспресс".

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Напомним, сборная России отстранена от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. С тех пор команда Валерия Карпина провела пять товарищеских матчей - с командами Кыргызстана (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

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