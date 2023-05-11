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В сборной Казахстана нашли замену Бауыржану Исламхану

В сборной Казахстана нашли замену Бауыржану Исламхану
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о ситуации с Бауыржаном Исламханом, сообщают Vesti.kz. По словам наставника, они сейчас ведут поиски замены лидеру команды.

- Существует ли запасной вариант на случай, если Исламхан не восстановится после травмы?
- Конечно, мы рассматриваем несколько вариантов. Нам помимо Исламхана нужно было увеличивать конкуренцию на некоторых позициях, исходя из схемы, которую мы выберем на игру - к примеру, с двумя атакующими полузащитниками.

Мы рассматриваем других кандидатов на ближайшие игры сборной. Буду посещать матчи, ведь мне нужно точно определиться. Мысли есть и скоро будет объявлен расширенный список. А кого я вызову? Скоро вы обо всем узнаете официально, - сказал Адиев в интервью Meta-ratings.kz.

Исламхан пошутил над Роналду после его трансфера в "Аль-Наср"

Исламхан получил травму в конце апреля в матче седьмого тура КПЛ "Ордабасы" против "Кайрата". 

Футболист вернулся в сборную после двухлетней дисквалификации за допинг, получил в качестве игрока "Аль-Айна" в декабре 2020-го. Тогда его уличили в употреблении запрещенного препарата. Доказать свою невиновность игрок не смог.

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Метки:
Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу

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