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Исламхан пошутил над Роналду после его трансфера в "Аль-Наср"

Исламхан пошутил над Роналду после его трансфера в "Аль-Наср"
©КФФ

Полузащитник сборной Казахстана и "Ордабасы" Бауыржан Исламхан стал гостем юмористической программы "Қызық Times", сообщает корреспондент Vesti.kz

Исламхан вместе с ведущим Еркебуланом Мырзабеком поучаствовал в импровизации и вспомнил о том, что он сыграл на Ближнем Востоке ("Аль-Айн", ОАЭ) раньше Криштиану Роналду из "Аль-Насра" (Саудовская Аравия):

Боялся ехать сюда он
До этого дня,
Роналду все же приехал в Аравию
После того, как уехал я! 

Вместе с Бауыржаном гостем программы стал капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген. 

Напомним, что Исламхан играл за "Аль-Айн" в 2020 году. Криштиану Роналду перешел в "Аль-Наср" в декабре 2022 года. 

 

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Метки:
Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Аль-Айн ФК Роналду Криштиану

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