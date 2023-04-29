Исламхан пошутил над Роналду после его трансфера в "Аль-Наср"

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Полузащитник сборной Казахстана и "Ордабасы" Бауыржан Исламхан стал гостем юмористической программы "Қызық Times", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Исламхан вместе с ведущим Еркебуланом Мырзабеком поучаствовал в импровизации и вспомнил о том, что он сыграл на Ближнем Востоке ("Аль-Айн", ОАЭ) раньше Криштиану Роналду из "Аль-Насра" (Саудовская Аравия):
Боялся ехать сюда он До этого дня, Роналду все же приехал в Аравию После того, как уехал я!
Вместе с Бауыржаном гостем программы стал капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген.
Напомним, что Исламхан играл за "Аль-Айн" в 2020 году. Криштиану Роналду перешел в "Аль-Наср" в декабре 2022 года.
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