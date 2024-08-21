В сборной Германии отреагировали на уход Нойера

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал решение голкипера "Баварии" Мануэля Нойера завершить карьеру в национальной команде, сообщают Vesti.kz.

Немецкий вратарь с 2009 года выступал за национальную команду. На его счету 124 матча за сборную Германии. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе Бундестим.

"Хотя я могу понять решение Ману и его мотивы, его уход - большая потеря - как в спортивном, так и в человеческом плане. Ману сформировал вратарскую игру, как никто другой в истории футбола. С его сейвами, его стилем, его способностью начинать атаки и его харизмой он был больше, чем просто вратарем национальной сборной на протяжении почти полутора десятилетий. Его способности были решающим фактором в представлении о том, как мы хотим играть в футбол.

Ману был и остается великим спортсменом и отличным, хорошим парнем. Я часто и с радостью искал с ним разговоров, и я рад, что смогу продолжать делать это в будущем. Нам будет не хватать Ману в национальной команде", - цитирует Нагельсмана Bayern & Germany.