В сборной Германии нашли замену ушедшему Нойеру
Назван основной голкипер сборной Германии после ухода из национальной команды вратаря Мануэля Нойера, сообщают Vesti.kz.
Назван основной голкипер сборной Германии после ухода из национальной команды вратаря Мануэля Нойера, сообщают Vesti.kz.
По мнению авторитетный журналиста Флориана Плеттенберга, написавшего пост в социальных сетях, главным сменщиком 38-летнего Нойера на посту номер один станет Марк-Андре тер Штеген.
Голкипер Мануэль Нойер объявил о завершении своей долгой карьеры в сборной Германии. За более чем 15 лет он провел 124 матча за Бундестим. Теперь Нойер намерен сосредоточиться на выступлениях за свой клуб.
На счету 32-летнего тер Штегена, выступающего за "Барселону" 40 матчей за национальную команду. Перед последним чемпионатом Европы тер Штеген откровенно признался, что был разочарован своим статусом второго вратаря в сборной.
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