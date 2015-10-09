Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Сегодня 21:20
 

В сборной Бразилии объявили решение по Карло Анчелотти

  Комментарии

Карло Анчелотти. ©Depositphotos/celsopupo

Президент Бразильской футбольной ассоциации Самир Хауд заявил, что национальная сборная начала официальные переговоры о продлении контракта с итальянским специалистом Карло Анчелотти, передают Vesti.kz.

"Переговоры уже ведутся, и обе стороны заинтересованы; мы вносим некоторые бюрократические изменения, чтобы продолжить совместную работу", — цитирует слова Хауда Football-Italia.

— "Продление контракта до начала чемпионата мира очень важно для бразильского футбола. Я всегда говорил, что верю в среднесрочные и долгосрочные проекты и структурированную работу. Он за короткое время доказал свои качества и компетентность как тренер и как человек. Он идеально подходит для сборной Бразилии и Бразильской футбольной федерации. Мы хотим продолжить эту работу и дать ему больше времени, чтобы он мог посвятить себя бразильскому футболу", — добавил Хауд.

Напомним, Анчелотти возглавил сборную Бразилии менее года назад, и его контракт истекает после окончания чемпионата мира 2026 года, но футбольная федерация готова предложить ему новый контракт уже сейчас.

Ранее итальянец построил успешную карьеру в клубном футболе, став самым титулованным тренером в истории Лиги чемпионов. Анчелотти завеовал пять трофеев главного еврокубка - трижды во главе мадридского "Реала", дважды - "Милана".

Чемпионат мира-2026 состоится с 11 июня по 19 июля и впервые в истории состоится сразу в трёх странах - США, Мексике и Канаде.

Игрок сборной Бразилии послушался Анчелотти и ушёл из "Реала"

