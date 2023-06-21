В России назвали главную звезду в сборной Казахстана

Российский сайт Soccer.ru прокомментировал летний успех сборной Казахстана по футболу в отборочном цикле чемпионата Европы-2024. Подопечные Магомеда Адиева обыграли на выезде Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0), сообщают Vesti.kz.
"Сборные Казахстана и Армении ударно провели летние матчи отборочного турнира Евро-2024. Обе команды одержали по две победы и сейчас идут на вторых местах в своих группах.
Тот факт, что Казахстан и Армения оказываются конкурентоспособны и претендуют на попадание в финальный турнир, не повергает в шок - и у тех, и у других есть достаточно сильные исполнители, пусть их и не так много. У сборной Армении это в первую очередь Эдуард Сперцян и Наир Тикнизян.
У Казахстана главная звезда - Бахтиер Зайнутдинов. Хавбек подкупает своей универсальностью, которая стала спасительной для ЦСКА Федотова. Профильный атакующий полузащитник в минувшем сезоне РПЛ начал играть центрального защитника, несколько раз даже выходил на позиции латераля на левом фланге. Пусть инсайдов об интересе к Бахтиеру со стороны европейских клубов нет, свои функции в сборной он полностью выполняет - и успел забить Сан-Марино", - пишет издание.
Отметим, что 7 сентября сыграют Казахстан - Финляндия, Дания - Сан-Марино и Словения - Северная Ирландия.
Что нужно Казахстану для выхода на Евро-2024? Расклад на решающие матчи
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