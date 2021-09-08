"В первом тайме Босния нас задавила". Байсуфинов - о матче в Зенице и том, как грозился уйти с пресс-конференции

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал матч с Боснией и Герцеговиной в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Зенице завершилась со счетом 2:2.

В ходе послематчевой пресс-конференции Байсуфинову не понравилось, что местные представители СМИ смеялись, из-за чего пригрозил покинуть конференц-зал, но все же остался и ответил на их вопросы.

- Я думаю, что игра понравилась болельщикам. Самое главное в футболе, когда есть голы. Вместе с голами была обоюдоострая игра. Для болельщиков сыграли мы хорошо, плюс заработали балл. Поэтому двигаемся дальше, - сказал он.

- Думаем, вы не играли хорошо и будете в группе последними...

- Это вопрос был или что? Если они смеются, я может тогда уйду отсюда...

- Какое место займет в группе Босния и Герцеговина?

- Теперь я начал понимать смысл вашего вопроса. Я не могу сказать, какое место займет, могу только сравнить вашу команду с другими сборными, с которыми мы сыграли. И могу сказать, что за во второе место в группе будет очень серьезная борьба. У нас вся группа очень серьезная. Для обучения, прогресса и нашего роста эти игры очень полезны. Трудно предсказать, кто займет второе место.

- Вы ждали от Боснии более активной игры? И какую игру ожидаете с нашей командой на своем поле?

- Первые 45 минут Босния реально нас задавила. Если в других матчах нам удавалось выходить из под прессинга, то в первом тайме этого матча у нас такого не было. Во втором тайме у нас мяч начал держаться. Соперник дал нам пространства играть больше с мячом. Босния - очень серьезная команда, есть лидеры, которые играют на высоком уровне. Потенциал у этой команды очень высокий.

Что касается домашнего матча, то мы на каждую игру выходим играть на победу, а там уже, какой будет результат... Для нас самое главное - стабилизация игры. Если будем придерживаться своей философии - движение вперед мяча в активно выгодные позиции, никаких лишних движений назад и поперек... Уже пятую игру сыграли и в этом плане какой-то стабильности добиваемся.

Следующую игру Казахстан проведет с той же Боснией и Герцеговиной на своем поле 9 октября. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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