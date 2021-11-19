В КФФ сделали заявление об уходе генерального секретаря

Казахстанская федерация футбола (КФФ) сделала заявление по поводу возможного ухода Азамата Айтхожина с поста генерального секретаря, сообщают Vesti.kz.

В организации отметили, что он работает в штатном режиме.

"В некоторых источниках распространилась информация о том, что генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин покидает свой пост.

Казахстанская федерация футбола заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Азамат Серикович продолжает свою работу в штатном режиме", - говорится в сообщении на сайте КФФ.

Напомним, накануне появилась информация от инсайдера, что Айтхожин попрощался с футболистами сборной Казахстана после товарищеского мачта с Узбекистаном.