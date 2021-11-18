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Генсек КФФ собрался покинуть свой пост. Назван его преемник

Генсек КФФ собрался покинуть свой пост. Назван его преемник
©КФФ. Азамат Айтхожин
Новости спорта Футбол Сборные

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин может покинуть свой пост в декабре. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что сразу после игры с Таджикистаном в раздевалку к игрокам зашли два человека: вице-премьер страны Ералы Тугжанов и генсек КФФ Азамат Айтхожин. Неизвестно, какое отношение Тугжанов имеет к федерации и зачем ему было заходить к игрокам, а вот Айтхожин поблагодарил футболистов за победу, после чего сообщил им, что покидает свой пост.

При этом, как пишет источник, его отставка пока не согласована с президентом КФФ Адильбеком Джаксыбековым, который пока не давал свое добро на уход помощника.

При этом молва сватает на этот пост Адилета Барменкулова - бывшего заместителя председателя правления "Казахмыса". Он последние полгода входит в исполком федерации, а также курирует "Шахтер", являясь главой совета директоров карагандинского клуба.

Напомним, что Казахстан в товарищеском матче победил Таджикистан со счетом 1:0, а до этого потерпел крупное поражение (0:8) от Франции в квалификационном цикле ЧМ-2022. Отбор подопечные Талгата Байсуфинова завершили на последнем месте в группе D.

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Метки:
КФФ Сборная РК по футболу ЧМ-2022

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