В Казахстане назвали сказкой победу над Финляндией

Первый вице-президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Олжас Абраев прокомментировал победный результат в матче с Финляндией в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча восьмого тура прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Видео голов можно посмотреть здесь.

Абраев перечислил факторы успеха национальной команды и назвал сказкой эту победу.

"Трудолюбие, характер, упорство - качества, которые присуще команде Магомеда Адиева! Сегодня наша национальная сборная сотворила настоящий подвиг, обыграв на выезде сборную Финляндии. Победа над финнами далась нам спустя 17 лет! Благодаря правильной стратегии тренерского штаба и упорству футболистов эта безвыигрышная серия наконец прервалась. Случилось это именно в тот момент, когда эти три очка нужны были нам как воздух! Благодарим футболистов и тренерский штаб за эту сказку! Огромное спасибо нашим болельщикам, которые приехали из разных уголков Европы, чтобы стать свидетелями этого события на стадионе. Безграничная благодарность всем казахстанцам, которые верили в команду у телеэкранов! Сборная Казахстана в игре! Впереди нас ждут еще два важных матча - против сборных Сан-Марино и Словении. Алға, Қазақстан!", - написал он на своей странице в Instagram.

В группе H сложилась такая турнирная ситуация: Словения (19 очков), Дания (19), Казахстан (15), Финляндия (12), Северная Ирландия (6) и Сан-Марино (0).

17 ноября сыграют Казахстан - Сан-Марино, Финляндия - Северная Ирландия, Дания - Словения.

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