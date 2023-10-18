Видео сенсационной победы Казахстана отборе на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу одержала сенсационную победу над командой Финляндии в отборе на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Магомеда Адиева.
Финны первыми вышли вперед после гола Роберта Тэйлора на 28-й минуте.
Казахстан в концовке матча благодаря дублю Бахтиера Зайнутдинова (77-я и 90-я минута) склонил чашу весов в свою пользу.
Зайнутдинов с 14-ю голами стал единоличным лидером в списке бомбардиров национальной команды.
Отметим, что сборная Казахстана впервые сумела обыграть Финляндию. Кроме того, подопечные Адиева, набрав 15 очков, поднялись на третье место в группе H.
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