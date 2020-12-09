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"В Казахстане, наверное, будет трудно". Украинский эксперт оценил итоги жеребьевки отбора ЧМ-2022

Он вспомнил непростую победу в Алматы.

"В Казахстане, наверное, будет трудно". Украинский эксперт оценил итоги жеребьевки отбора ЧМ-2022
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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У сборной Казахстана по футболу при наличии определенных факторов может быть преимущество в матчах отборочного турнира ЧМ-2022, считает известный украинский журналист Константин Андриюк. В интервью корреспонденту Vesti.kz он прокомментировал итоги жеребьевки турнира и объяснил, почему Украина должна обыгрывать Казахстан.

- Как в Украине восприняли итоги жеребьевки?


- Восприняли сдержанно. Я читал реакцию и отзывы болельщиков. Все понимают, что реально можно побороться за место в плей-офф, потому что с Францией соперничать за первую позицию будет трудно, здесь надо быть реалистами. Можно сказать, присутствует сдержанный оптимизм.

- Казахстан - удобный соперник?

- Если вспоминать предыдущие матчи Украины и Казахстана, то на ум приходит трудная победа в Алматы, когда сборная выступала под руководством Блохина (отборочный турнир ЧМ-2006). Как раз эта победа была нужна и, можно сказать, она укрепила силу и веру украинцев в себя и проложила очень яркий путь для команды Блохина.

В 2005 сборная вышла на чемпионат мира и добралась до четвертьфинала, где проиграла сборной Италии - будущему победителю. Именно та игра в Казахстане запомнилась.

Сейчас украинские болельщики по целому ряду причин воспринимают сборную Казахстана как соперника, которого надо побеждать. В нынешней сборной Украины видна тренерская рука.

Мое мнение: у Андрея Шевченко очень сильные ассистенты, это Мауро Тасотти, Андреа Малдера. Последний готовит аналитику и технико-тактические действия. И, как видим, сборная показывает, что может решать очень солидные задачи. Уже в активе есть феерическая победа над сербами - 5:0, над Испанией (1:0), которую Украина ранее не обыгрывала. Еще одна яркая победа над чемпионом Европы Португалией (2:1) в матче за выход на Евро-2020. Эта сборная очень молодая и злая.

При этом долгое время была проблема физических кондиций. До последних месяцев команда не умела восстанавливаться и играть в спаренных турах. Сборная хорошо проводила первый матч, причем неважно, где, потом теряла очки во второй игре, иногда даже со слабым соперником. Сейчас проблема по сути устранена - победы над Португалией и Испанией были как раз во вторых играх.

Но еще пока нет такой суперстабильности у команды, потому что было поражение от Германии и рекордный разгром во Франции - 1:7. Причем, как в победном с испанцами матче, так и в этих поражениях, состав был примерно одинаковый.

- Из-за удаленности Казахстана и соответственно вытекающей из этого логистики, столкнутся ли соперники нашей сборной с дополнительными трудностями?

- Наверное, да, будет трудно. В отборе на ЧМ-2018 сборная Украины дважды в спаренных турах теряла очки после перелетов. В первом случае после домашней победы над Турцией было воодушевление и уверенность, а потом последовало поражение в Исландии. В другом случае команда выиграла на выезде у Косово, а затем проиграла в Киеве Хорватии.

- Если домашние матчи сборной Казахстана будут проходить в Нур-Султане, где искусственный газон, можно ли это считать преимуществом для нашей команды?

- Я думаю, да, это преимущество. В сборной Украины ряд игроков выступает в ведущих европейских чемпионатах, тот же Александр Зинченко из "Манчестер Сити" играет и тренируется на прекрасных газонах, тот же Руслан Малиновский из "Аталанты" и представители чемпионата Бельгии.

Если игра с Украиной состоится в Нур-Султане, то у Казахстана будет определенное преимущество. В то же время, если, к примеру, в Нур-Султан приезжали бы такие команды, как Германия, Франция или Хорватия, то такие команды не должен смущать никакой газон, потеря очков в Казахстане из-за этого выглядела бы отговоркой в их исполнении.

Напомним, сборная Казахстана выступит в группе D вместе с командами Франции, Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговине. Отборочный турнир стартует в марте 2021 года. С расписанием можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Украина Чемпионат мира по футболу Франция Шевченко Андрей

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