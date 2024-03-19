В Узбекистане оценили шансы сборной Казахстана на победу в Греции

Полузащитник сборной Узбекистана и московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев в интервью Sportplustv.kz высказался о предстоящем матче национальной команды Казахстана в полуфинале Лиги наций против Греции, сообщают Vesti.kz.

"Знаю, что у сборной Казахстана решающая игра в Греции, желаю только победы и вышли на Евро. Мы, узбеки, всегда вас поддерживаем, мы братья. В сборной играет мой брат Бахтиер, ему тоже желаю удачи и выхода на Евро. Думаю, что у вас хорошая команда, потрясающие фанаты, так что есть хорошие шансы на победу", - заявил Файзуллаев.

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Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в плей-офф Лиги наций сыграет в Афинах с командой Греции. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по казахстанскому времени. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия - Люксембург.