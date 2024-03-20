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Названа роль Роналду в сборной Португалии

Названа роль Роналду в сборной Португалии
©instagram.com/cristiano

Полузащитник "Фулхэма" и сборной Португалии Жоау Пальинья рассказал о Криштиану Роналду и его важности для национальной команды, не в последнюю очередь благодаря его статусу как в раздевалке, так и за ее пределами, передают Vesti.kz.

"Роль Криштиану в сборной всегда одна и та же, она практически не меняется. Это то лидерство, которым он обладает, и то, насколько он важен. Когда мы едем играть куда-либо, всегда звучит: "Это Криштиану, это Криштиану! И это также снимает с нас часть давления, потому что именно Криштиану берет на себя всю нагрузку, даже если команда не выигрывает, все валится на Криштиану.

К сожалению, это всегда так, потому что футбол - это командная работа, и если команда не справляется, то и Криштиану не справляется. Но его роль чрезвычайно важна, она всегда была таковой с тех пор, как он пришел в сборную, и его лидерство в раздевалке - это то, что очень важно для нас. Мы должны продолжать помогать ему бить рекорды и, если возможно, вместе добиваться большего", - приводит его слова A Bola.

Сборной Португалии предстоят товарищеские матчи со Швецией и Словенией 21 и 26 марта соответственно. Ранее сообщалось, что Роналду не сыграет против шведов, подробности - тут.

Роналду вызывается в сборную Португалии с 2003 года и помог команде напрямую выйти на Евро-2024. За это время он провел за национальную команду 205 матчей и забил 128 голов. Оба показателя являются рекордными на международном уровне.

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Метки:
Роналду Криштиану Португалия Футбол

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