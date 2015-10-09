Узбекистан проэкзаменует топ-сборная: поможет ли Хусанов?

Сборная Узбекистана по футболу до 23 лет проведет товарищеский матч против Франции, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы АФУ, встреча пройдет в Орлеане 4 июня. Начало игры запланировано на 21:45.

Напомним, что в национальную команду до 23 лет вызывался 21-летний защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов, который с 2023 года также начал играть за основную сборную своей страны. И пока не ясно, будет ли "молодежка" усиливаться им к предстоящему матчу с французами.

Напомним, что Хусанов стал игроком "Манчестер Сити" в январе 2025 года, когда был куплен у французского "Ланса" за 40 миллионов евро. Он также выступал за белорусский "Энергетик-БГУ" и является воспитанником узбекского клуба "Бунедкор".

На его счету шесть матчей в АПЛ и одна желтая карточка.

Ранее "Манчестер Сити" избавил Хусанова от звездного конкурента, подробности - тут.