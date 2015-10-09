Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 17:55
 

Узбекистан проэкзаменует топ-сборная: поможет ли Хусанов?

  Комментарии

Поделиться
Узбекистан проэкзаменует топ-сборная: поможет ли Хусанов? ©instagram.com/uzbekistanfa

Сборная Узбекистана по футболу до 23 лет проведет товарищеский матч против Франции, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Узбекистана по футболу до 23 лет проведет товарищеский матч против Франции, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы АФУ, встреча пройдет в Орлеане 4 июня. Начало игры запланировано на 21:45.

Напомним, что в национальную команду до 23 лет вызывался 21-летний защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов, который с 2023 года также начал играть за основную сборную своей страны. И пока не ясно, будет ли "молодежка" усиливаться им к предстоящему матчу с французами. 


Напомним, что Хусанов стал игроком "Манчестер Сити" в январе 2025 года, когда был куплен у французского "Ланса" за 40 миллионов евро. Он также выступал за белорусский "Энергетик-БГУ" и является воспитанником узбекского клуба "Бунедкор". 

На его счету шесть матчей в АПЛ и одна желтая карточка.

Ранее "Манчестер Сити" избавил Хусанова от звездного конкурента, подробности - тут.

Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 16:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Кристал Пэлас
Проголосовало 262 человек
Узбекистан Франция Футбол

Реклама

Живи спортом!