Узбекистан и Иран определили лидера группы в отборе на ЧМ-2026

Сборные Ирана и Узбекистана сыграли шестом туре отборочного турнира ЧМ-2026 в Азиатской конфедерации футбола, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы E в Тегеране завершилась нулевой ничьей.

По итогам шести туров Иран и Узбекистан обошлись без поражений, набрав по 14 очков. При этом, иранцы по дополнительным показателям обошли Узбекистан, выиграв группу.

Команды Туркменистана и Гонконга набрали по два балла и заняли третье и четвертое место соответственно.

В последнем туре Туркменистан и Гонконг сыграли вничью - 0:0.