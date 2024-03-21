Узбеки рвутся на ЧМ-2026! Одержали уверенную победу и возглавили группу

Сборная Узбекистана по футболу одержала победу в третьем туре квалификационного турнира чемпионата мира-2026. В гостевой встрече команда Сречко Катанеца переиграла сборную Гонконга, сообщают Vesti.kz.

Матч прошел в Гонконге и завершился победой гостей со счетом 2:0. Оба гола узбекистанские футболисты забили уже во втором тайме. На 49-й минуте счет открыл нападающий итальянского "Кальяри" Эльдор Шомуродов, а на 66-й еще один мяч оформил защитник казанского "Рубина" Рустамжон Ашурматов.

Теперь сборная Узбекистана возглавила отборочную группу Е, набрав семь очков по итогам трех игр. Гонконг с одним набранным баллов замыкает таблицу квартета.

В следующем матче, 26 марта, команда Узбекистана вновь встретится с соперниками из Гонконга, только теперь на своем поле. Также в группе Е представлены команды Ирана (4 очка) и Туркменистана (1). Они сыграют друг с другом сегодня на поле иранской стороны.

Напомним, что ЧМ-2026 пройдет летом 2026 года в трех странах Северной Америки - США, Канаде и Мексике.

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