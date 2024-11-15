На уровне Андорры, или в чем главный провал сборной Казахстана в Лиге наций?

После пяти туров группового этапа Лиги наций в активе сборной Казахстана печальная статистика. Корреспондент Vesti.kz - о том, в чем команда уступает другим участникам турнира.

Как вы уже знаете, подопечные Станислава Черчесова досрочно вылетели в дивизион С за тур до конца групповой стадии. После пяти туров в активе национальной дружины один набранный балл (ничья и четыре поражения).

А что у нас по статистике?

Начнем с того, что Казахстан - единственная команда без забитых голов во всем турнире, если брать в статистику сборные с четырьмя-пятью сыгранными встречами. Если же брать всех, то в дивизионе D есть команда Андорры, которая тоже ни разу не отличилась. Но они провели все две игры, а вот казахстанцы сыграли пять встреч.

Кроме того, у Казахстана худшая разница забитых и пропущенных мячей (-10). Вот здесь лидерство уже единоличное.

Если брать список отстающих по отдельным показателям, то сборная в топ-5 по количеству пропущенных голов (10), по числу ударов в створ (7) и по среднему проценту владения мячом (40,8).

Но даже при таких неудовлетворительных результатах не может быть такого, что вся статистика говорит только о плохом. Так, сборная является абсолютным лидером по количеству отборов (99), опережая Францию (81) и Израиль (75). Особую роль в этом лидерстве сыграл Нуралы Алип, который в топ-3 среди игроков по количеству отборов (14).

В топ-5 казахстанцы входят по сделанным выносам (118) и совершенным вратарями сэйвам (21). Большой вклад в статистику по выносам внес защитник Алибек Касым. На его счету 32 выноса и он делит по этому показателю второе место в турнире.

Также можно отметить, что латераль Ян Вороговский входит в число 28 футболистов, которые провели на поле 450 минут (отыграли пять полных встреч без замен). Он единственный казахстанец с такими показателями.

Напомним, что последний матч группы Лиги наций сборная проведет в воскресенье, 17 ноября. В гостях команда сыграет с Норвегией. В первом туре именно в игре с этим соперником подопечные Черчесова добыли единственный балл, сыграв по нулям в Алматы.

Фото: КФФ©️