"Трибуны будут гнать нас вперед". Вратарь сборной Казахстана - об ожиданиях от решающей игры с Молдовой

Голкипер сборной Казахстана Игорь Шацкий в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своих ожиданиях от ответной игры против Молдовы в Лиге наций.

По его словам, команда сделает все, чтобы завершить игру в Нур-Султане победой.

- Второй матч против Молдовы будет сложней, чем первый, - говорит вратарь "Шахтера". – Хочется, чтобы было полегче, ведь предстоит играть перед своими болельщиками. Думаю, победа в Кишиневе нас еще больше сплотит.

- Соперник будет мотивирован после неудачи дома.

- Согласен. Молдаване намерены были выиграть в первой игре, создали много моментов. Но мы – команда и бились друг за друга. Если сплотиться, то нам по силам многое. Конечно, победа в Кишиневе далась нам нелегко, немного нервничали. Главное, что смогли добиться результата. Ждем не дождемся второй игры.

- В первом матче молдаване нанесли очень много ударов по вашим воротам. Неприятно?

- Мы для этого и играем, чтобы друг друга выручать. Где-то меня подстраховывали, где-то я смог выручить. Это – футбол. По-другому мы не можем. Во втором тайме стало полегче, ведь полпути уже прошли. Забили два гола и довели дело до победы.

- Какие факторы помогут нам добиться успеха и в домашнем матче?

- Родное поле, трибуны, которые будут нас гнать вперед. Та же сплоченность, без которой сложно проявить себя в футболе. Тяжелый матч будет, но я надеюсь, что все завершится для нас благополучно.

Прямая трансляция матча Лиги наций Казахстан - Молдова

Напомним, что сборная Казахстана в первом матче в Кишиневе одержала волевую победу - 2:1. В случае успеха в этом противостоянии национальная команда сохранит прописку в дивизионе C, где ее соперниками в предстоящем розыгрыше будут Словакия, Беларусь и Азербайджан.

Накануне своими ожиданиями перед игрой поделился главный тренер сборной Казахстана Андрей Карпович.