Тренер сборной Аргентины отреагировал на неожиданное заявление Месси об участии на ЧМ-2026

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони высказал свое мнение по поводу заявления капитана национальной команды Лионеля Месси о том, что он, скорее всего, не будет участвовать в следующем чемпионате мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Следующий мундиаль состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде. Месси, перешедшему в американский "Интер Майами" в тот год исполнится 39 лет.

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"Заявления Месси кажутся мне очень разумными и правдивыми. Реальность такова, что он примет решение, когда придет время. Мы будем следить за его состоянием. Думаю, это логично. Чемпионат мира состоится нескоро, и Лионель очень осторожен. Важно то, что сейчас он хорошо себя чувствует и хочет играть. Сколько времени получит Месси в матче с Австралией? В принципе, он должен сыграть полный матч, но посмотрим. При мне он всегда играл", - цитирует Скалони Goal.

В июне Аргентина проведет два товарищеских матча. 15-го числа "альбиселесте" сыграют против Австралии, а 19-го встретятся с Индонезией.

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