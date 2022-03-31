"Тараз" открыл "джокера" для сборной Казахстана: три гола за "молодежку" и победный в КПЛ

Одним из героев отборочного матча молодежного чемпионата Европы между сборными Казахстана и Шотландии (2:2) стал 20-летний нападающий хозяев Абылайхан Жумабек. Именно его гол принес подопечным Кайрата Нурдаулетова ничью на пятой добавленной минуте. Корреспондент Vesti.kz - о том, как форвард "Тараза" стал "джокером" молодежной сборной Казахстана.

Воспитанник жамбылского футбола может смело записывать старт сезона-2022 себе в актив. В трех стартовых турах КПЛ его команда дважды сыграла вничью и один раз победила. Единственный победный мяч "Тараза" в начале кампании забил именно Абылайхан, поразив ворота "Ордабасы" (1:0) во втором туре.

Теперь нападающий забил важный гол молодежной сборной в первом матче команды в этом году. Проведя на поле 90 с лишним минут, имея несколько хороших моментов, Абылайхан "сказал свое слово" лишь на последних секундах противостояния. Да, этот гол нельзя назвать красивым или исполненным на мастерстве, но гол есть гол, и его важность говорит все за себя.

Для Жумабека, который дебютировал в "молодежке" год назад, это уже третий мяч за сборную U-21. В своей первой же игре, прошедшей в марте 2021 года, форвард огорчил соперников из Северной Македонии (2:1). Эта игра была товарищеской. В той встрече Абылайхан вышел на замену во втором тайме, а уже через десять минут отличился забитым мячом.

В июне он стал автором гола престижа в домашнем матче отборочного цикла против Бельгии (1:3). А теперь он забил в игре с Шотландией, принеся команде ничью. Три гола в семи матчах - очень многообещающий показатель для молодого футболиста.

Теперь он в шаге от того, чтобы войти в топ-5 лучших бомбардиров в истории молодежной сборной Казахстана. По четыре мяча за команду U-21 забивали Бауыржан Исламхан, Абат Аймбетов и Ерзат Кенбаев, пять голов у Оралхана Омиртаева, шесть - у Романа Муртазаева.

Прошлый сезон Жумабек начал также неплохо. Тогда он забил в первом же туре КПЛ, а в конце марта дебютировал за "молодежку", забив македонцам. Но в дальнейшем дела у Абылайхана шли не особо хорошо. Всего за клуб он провел 24 матча во всех турнирах, набрав скудную для нападающего статистику 1+1.

Но на этот раз кажется, что Абылайхан уже сильнее ментально и поэтому готов к постоянному выступлению на уровне высшего дивизиона. Тем более он начал чувствовать себя одним из лидеров молодежной сборной, и это пойдет нападающему на пользу.

Во всех трех матчах КПЛ этого сезона Жумабек выходил в стартовом составе. Его прямым конкурентом за место в составе будет 30-летний бразильский новичок Жорже Элиас. И если Абылайхан продолжит демонстрировать свою уверенность и заряженность на поле, то наличие легионера-конкурента не станет для него проблемой.

Отметим, что на данный момент трансферная стоимость Жумабека составляет 150 тысяч евро.

Ранее старший тренер молодежной сборной Нурдаулетов заявил, что на Жумабека обратил внимание тренерский штаб главной национальной команды страны. Возможно, что в скором времени форварду будет предоставлен шанс показать себя в основной сборной.

Фото: КФФ©️