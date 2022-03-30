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"Мы растем". Нурдаулетов - о камбэке "молодежки" с 0:2, Сейдахмете и "Астане"

"Мы растем". Нурдаулетов - о камбэке "молодежки" с 0:2, Сейдахмете и "Астане"
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Старший тренер молодежной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о прошедшем матче с Шотландией (2:2), выступлении в отборе к ЧЕ и прогрессе игроков "Кайрата". Также он высказался о работе в тренерском штабе "Астаны"

- Кайрат Жумабекович, учитывая ход игры с Шотландией, верили ли вы, что команда сможет отыграться против столь непростого соперника? 

- Серьезно готовились к этой игре, знали, как они будут действовать, в частности знали, что стандарты - это их сильная сторона, они забили львиную долю голов именно с их помощью. К сожалению, мы пропустили именно со стандартов. Но ребята и тренерский штаб верили, что все должно быть хорошо. Команда выдала великолепный матч, показав желание, страсть, энергию, характер. Если мы так продолжим, победы не за горами.

- Учитывая результат и качество игры, это лучший матч "молодежки" под вашим руководством? 

- Думаю, да. Нам помешала погода показать более конструктивную игру. Хотели сыграть по-другому. Но так или иначе ребята молодцы.

- Не было опасений, что матч либо будет перенесен, либо не доигран из-за сложных климатических условий и неожиданно возникших проблем с освещением?

- Перед игрой была неопределенность, не до конца понимали, будем ли играть. Но во время игры, когда свет погас, честно, я даже не думал об этом, у меня все мысли были об игре.

- Во втором тайме команда тактически перестроилась - это был изначальный план или действовали по ситуации?

- Мы и в недавнем товарищеском матче с Кыргызстаном перестраивались на четыре защитника. Это был план Б, который мы рассматривали и на матч с Шотландией. Рад, что все получилось.

- Сейдахмет во второй половине сместился с правого на левый край, и возникло ощущение, что там он выглядел гораздо опаснее.

- Нам нужен был правоногий игрок слева, чтобы он заходил в центр, создавал численное преимущество, ведь тогда выше поднимались наши латерали. Сейдахмет уводил за собой игрока в центр и освобождал фланг - эти алгоритмы, комбинации работали.

- Вас беспокоит, что некоторые ребята, получающие практику в молодежной сборной, почти не играют за свои клубы?

- Естественно, разное состояние между игроками, кто-то получает практику, кто-то нет. Но спасибо федерации, что организовали нам пораньше сбор, потренировались на базе, провели товарищеский матч.

- Если в целом говорить о цикле, вас наверняка не устраивают результаты, но насколько довольны качеством игры?

- Результаты удручающие, большинство игр проиграли. Но считаю, что мы растем, двигаемся, где-то не хватало удачи. Но в прошедшем матче с Шотландией качество игры порадовало. До этого были качественные игры с точки зрения обороны, но не было атаки. Сейчас в плане атаки стало чуть лучше, и ребята почувствовали, что можно играть.

- В этом году вы также работаете с "Астаной" и там есть в том числе игроки "молодежки", разговариваете ли с Срджаном Благоевичем по поводу практики для воспитанников клуба?

- Мы разговариваем, советуемся, но надо честно сказать, что нынешние легионеры в клубе чуть посильнее наших ребят. Но в клубе рассчитывают на Совета, Сагнаева и Басманова, им просто надо работать, прибавлять. В будущем у них все будет хорошо.

- Обратная ситуация в "Кайрате" - там в этом году как никогда много привлекают молодых, вы довольны этим фактом и заметен ли уже сейчас их прогресс?

- Безусловно, это радует. Чем больше они играют, тем более уверенными они выглядят на поле, они сами это заметили. Надо доверять молодым. У нас есть ребята, способные заиграть при должном доверии. Тот же Скворцов в прошедшей игре доказал это. Эльхан Астанов также показал, что он уже спокойно может играть в основе в любом клубе КПЛ. 

- Контактировали ли вы с нынешним главным тренером национальной сборной Андреем Карповичем относительно кандидатов? 

- Да, до матча советовались, он сказал, что заберет Кенесова и Назымханова, на этих ребят рассчитывают. Еще рассматривали Жумабека, но его в итоге оставили в "молодежке".

- Есть ли у вас личные тренерские цели на этот год? 

- С молодежной сборной хотелось бы сыграть достойно две заключительные игры в отборе, показать качественный футбол, ведь прогресс виден и надо развивать его. А в "Астане" одна цель - стать чемпионами.

Отметим, что в отборочном цикле ЧЕ-2023 молодежная сборная Казахстана набрала один балл по итогам шести матчей. Две заключительные игры в отборе команда Нурдаулетова проведет на выезде 4 и 10 июня против Дании и Турции соответственно.

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Метки:
Сборная РК по футболу Астана ФК Кайрат ФК Шотландия Сейдахмет Еркебулан

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