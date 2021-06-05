Сыграл по-бразильски, или как футболист Северной Македонии издевательски обвел защитника сборной Казахстана

Северная Македония отметилась убедительной победой над сборной Казахстана в товарищеском матче (4:0), прошедшем в Скопье. Счет мог быть и крупнее, но где-то наши вратари выручали, а где-то хозяева откровенно простили, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом красивый момент случился незадолго до финального свистка, когда Эгзиян Алиоски в штрафной площади изящно обыграл нашего защитника Алиба Касыма. К счастью, его прострел не привел к взятию ворот Мухаммеджана Сейсена. Но получилось очень по-бразильски:

Напомним, что Северная Македония выступит на Евро-2020, в группе С она сыграет с командами Нидерландов, Украины и Австрии.

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