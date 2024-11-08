Стало известно, на кого спишут неудачи сборной Казахстана по футболу

Бывший защитник московского "Динамо" и сборной Австралии Люк Уилкшир считает, что в неудачах казахстанской сборной будут винить главного тренера Станислава Черчесова, передают Vesti.kz.

Под руководством российского специалиста казахстанцы сыграли вничью с Норвегией (0:0) в Лиге наций, а также проиграли Словении (0:3, 0:1), Австрии (0:4).

"В конечном счете вся вина всегда на тренере. Именно он несет ответственность за результат. Естественно, если пойдет не так, как ожидали в Казахстане, там все будут винить в неудачах именно Черчесова", — заявил Уилкшир в разговоре с "РБ Спорт".

14 ноября Казахстан примет дома Австрию, а 17-го числа сыграет в гостях с Норвегией. С окончательным составом на предстоящие матчи можно ознакомиться здесь.

Между тем Черчесов не вызвал в команду Рамазана Оразова, свое решение он объяснил по этой ссылке.

Минус ветераны, плюс дерзкая молодежь. Разбор состава сборной Казахстана на Лигу наций

В группе 3 дивизиона B Лиги наций сложилась такая турнирная ситуация: Норвегия (7 очков), Австрия (7), Словения (7), Казахстан (1).

