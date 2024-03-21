Стало известно число болельщиков сборной Казахстана на стадионе в Греции

Этой ночью сборная Казахстана по футболу не останется без поддержки преданных болельщиков. По данным Казахстанской федерации футбола (КФФ), фанаты гостевой команды будут располагаться сразу на трех секторах стадиона OPAP Arena в Афинах (Греция), сообщают Vesti.kz.

"Нас поддержат более 400 болельщиков. Специально для них будут подготовлены 24-й, 26-й и 29-й секторы", - говорится в официальном сообщении КФФ.

Напомним, что матч Греция - Казахстан пройдет в рамках полуфинальной стадии стыков за выход на Евро-2024. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по казахстанскому времени. По итогам сегодняшней игры победитель пробьется в финал стыков.

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