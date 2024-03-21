Кто и когда покажет битву Казахстана за выход на Евро: все подробности

Сегодня ночью сборная Казахстана по футболу проведет долгожданный выездной матч в полуфинале стыков за выход на Евро-2024 против команды Греции. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, где и когда смотреть самую ожидаемую игру.
Прямая трансляция исторического матча Греция - Казахстан за выход на Евро-2024
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