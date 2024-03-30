Стал известен главный козырь сборной Казахстана

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян в эфире Comment Show назвал главный козырь сборной Казахстана в матчах Лиги наций и отбор на чемпионат Европы-2024, передает Vesti.kz со ссылкой на SPORT+.

"У нас сейчас сильная сборная. В чем ее сила? Атмосфера? Не уже ли вы думаете, что в других сборных, кого Казахстан обыгрывал, она плохая? Вряд ли же. Да, она скорее всего стала лучше, чем была. Сила в том, что никто не знает, откуда ждать удара. У сборной нет явного лидера, может забить любой.

Есть Асхат Тагыберген, у которого фантастические удары и исполнение стандартных ситуаций, но есть еще Абат, Ян Вороговский, Баха Зайнутдинов, Самородов. У нас команда, в которой хоть кто может сыграть ключевую роль, и это важно. Казалось бы, что кто-то выпадает, но всегда находится футболист, способный без потери качества сыграть на его месте. Вылетел Баха, нашелся Оразов, сзади не было Алипа, вышел Быстров, перестроились. Здесь умение тренера перестраивать и находить необходимый баланс, но и ты не знаешь, от кого ждать удар", - сказал Бабаян.

Отметим, что сборная Казахстана за последние годы выиграла свой квартет дивизиона С Лиги наций, а также набрала 18 очков, заняв четвертое место в группе отборочного этапа чемпионата Европы - 2024.

Напомним, что Казахстан в полуфинале Лиги наций уступил Греции (0:5) в Афинах и потерял шансы на попадание в основную стадию Евро. Затем в выездном товарищеском матче подопечные Магомеда Адиева проиграли Люксембургу (1:2).

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Следующий матч казахстанцы проведут летом. 7 июля они проведут контрольную игру с Арменией, а в сентябре возьмут старт в дивизионе В Лиги наций, где их соперниками станут Австрия, Словения и Норвегия.