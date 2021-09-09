Сменил Покатилова и усилил состав. Как Шацкий создал конкуренцию в сборной Казахстана

Голкипер "Шахтера" Игорь Шацкий органично вписался в состав сборной Казахстана по футболу, проведя две встречи в отборе чемпионата мира-2022. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как вратарь сыграл с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

32-летний игрок давно стучался в двери сборной. Большую часть карьеры провел в родном "Шахтере". В прошлом году пытался закрепиться в "Тоболе", но ему предстояло вернуться в карагандинский клуб.

В составе "горняков" получил ведущую роль, вытеснив из состава по ходу нынешнего сезона Тимурбека Закирова.

Звездный час вратаря пробил в еврокубках. В ответных поединках квалификации Лиги конференций против румынского ФКСБ и украинского "Колоса" Шацкий, как говорится, "затащил". Отразил несколько послематчевых 11-метровых и был для карагандинцев намного больше, чем просто полкоманды.

Благодаря этому вопрос комплектования вратарской линии в национальной команде отпал сам собой. В матчах отбора на ЧМ-2022 Шацкий сумел безболезненно заменить Стаса Покатилова, который в поединке с Украиной получил желтую карточку, не позволившую ему сыграть с финнами, а в Боснию и Герцеговину голкипер "Кайрата" не поехал по организационным причинам, ему не выдали визу.

Шацкий, дебютировавший в составе сборной в феврале 2019 года в товарищеском матче с Молдовой, вновь сыграл за нее во встрече с Финляндией.

По версии WhoScored, голкипер "горняков" с оценкой 7,1 стал одним из лучших в составе национальной команды. Наивысшие показатели только у защитника Александра Марочкина - 7,4.

Шацкий совершил несколько сэйвов, а в ситуации с пропущенным голом его винить нельзя. Мяч от Йоэля Похьянпало оказался неберущимся.

Игра с Боснией и Герцеговиной тоже получилась для него достаточно качественной. В голах Миралема Пьянича с пенальти и Луки Менало Шацкого тоже винить не стоит.

Таким образом, голкипер "Шахтера", безусловно, усилил национальную команду, обнадежив ее тренерский штаб и болельщиков перед оставшимися матчами отбора на ЧМ-2022.

Фото: КФФ©

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