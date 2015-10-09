Руководитель отдела национальных сборных Ассоциации футбола Узбекистана Усман Тошев высказался о возможности проведения ответного товарищеского матча с командой России, передают Vesti.kz.

Узбекистан намерен продолжить играть с Россией

По словам функционера, узбекская сторона заинтересована в проведении товарищеских встреч с российскими сборными на разных уровнях. В частности, сейчас рассматривается возможность организации матча между женскими молодежными командами до 20 лет.

При этом планы мужских национальных сборных пришлось скорректировать после отмены Кубка Азии. В связи с этим сторонам предстоит пересмотреть календарь, однако от дальнейших встреч с Россией в Узбекистане отказываться не собираются.

— Планируется ли проведение ответного товарищеского матча между сборными России и Узбекистана, но уже на территории РФ?

— Да, конечно, мы планируем играть с Россией на всех уровнях. Если не ошибаюсь, сейчас также собираемся провести матч между женскими молодежными сборными до 20 лет. Что касается мужских национальных команд, мы, конечно, планируем продолжать проводить товарищеские встречи между Узбекистаном и Россией. Единственное, отмена Кубка Азии изменила наши планы, поэтому сейчас приходится пересматривать календарь. Будем пересматривать все наши планы и календарь. Но мы, безусловно, планируем и дальше играть с Россией. Ответный матч наших главных команд возможен на территории РФ, — сказал Тошев в интервью Sport24.

Россия обыграла Узбекистан в Ташкенте

Напомним, 12 ноября 2026 года сборная России одержала победу над Узбекистаном со счётом 3:2 в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте (Узбекистан).

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