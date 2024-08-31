В сборной Португалии приняли решение по Роналду на Лигу наций

Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес объявил состав на ближайшие матчи в рамках нового сезона Лиги наций, передают Vesti.kz.

Что примечательно, в список вошел и 39-летний нападающий Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский "Аль-Наср". Несмотря на неудачное выступление на чемпионате Европы-2024 года, где Роналду не смог отличиться ни в одном из пяти матчей, он по-прежнему входит в планы Мартинес.

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В сентябре сборная Португалии проведет два домашних матча в Лиге наций. Команда Мартинеса сыграет против Хорватии (5 сентября) и Шотландии (8 сентября).

Состав сборной Португалии выглядит так:

Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхэмптон"), Руй Силва ("Реал Бетис");

Защитники: Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антонио Силва ("Бенфика"), Ренату Вейга ("Челси"), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Тьяго Сантуш ("Лилль"), Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Нуну Мендеш ("Пари Сен-Жермен"), Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон");

Полузащитники: Жоау Палинья ("Бавария"), Жоау Невеш (ПСЖ), Витинья (ПСЖ), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Рубен Невеш ("Аль-Хиляль"), Жоау Феликс ("Челси"), Франсишку Тринкау ("Спортинг"), Педру Гонсалвеш ("Спортинг");

Нападающие: Рафаэл Леау ("Милан"), Жеовани Кенда ("Спортинг"), Педру Нету ("Челси"), Криштиану Роналду ("Аль-Наср"), Диогу Жота ("Ливерпуль");