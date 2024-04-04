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В сборной Казахстана разочарованы разгромом от Греции за путевку на Евро-2024

В сборной Казахстана разочарованы разгромом от Греции за путевку на Евро-2024
©КФФ

Защитник подмосковных "Химок" и сборной Казахстана по футболу Лев Скворцов прокомментировал поражение от команды Греции в полуфинале плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла 21 марта в Афинах и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Таким образом, Казахстан лишился шансов на выход в финальную стадию чемпионата Европы-2024.

"Очень сильно разочарован из-за вылета сборной Казахстана в квалификации на чемпионат Европы 2024 года. Мы шли к этому турниру два года и потерпели обидное поражение. Даже не знаю, как объяснить, почему с таким крупным счетом проиграли Греции. От меня там мало что зависело. Сборная Казахстана отдалась на 100%, но получился такой результат. В дальнейшем приложу все усилия", - сказал Скворцов в интервью "Чемпионату".

Отметим, что Греция в финале плей-офф Лиги наций уступила Грузии, которая впервые в истории пробилась на Евро-2024.

Сборная Казахстана по футболу выбрала нового соперника. Есть дата матча

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Греция

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