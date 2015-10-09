Защитник сборной Испании и каталонской "Барселоны" Пау Кубарси признался, что хотел бы видеть фрагцузского нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе в составе "красной фурии", передают Vesti.kz.

Кубарси выбрал Мбаппе для сборной Испании

В интервью DAZN 19-летнего футболиста спросили, какого зарубежного игрока он хотел бы пригласить в национальную команду.

Кубарси назвал Мбаппе, который выступает за сборную Франции и является её капитаном.

Which player would you give Spanish nationality to so he could play for Spain? 🚨 Pau Cubarsí: “Mbappé.” https://t.co/QAIGMU4YbH — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 11, 2026

Достижения Мбаппе за сборную Франции

На счету 26-летнего нападающего 67 голов в 107 матчах за национальную команду. В составе французов он стал чемпионом мира в 2018 году, а четыре года спустя завоевал серебро мундиаля в Катаре, оформив хет-трик в финале против Аргентины.

На клубном уровне Мбаппе выступает за мадридский "Реал". Ранее он защищал цвета "Монако" и "Пари Сен-Жермен".

Ранее Зидан объявил решение по Мбаппе после конфликта в сборной Франции.

Мбаппе выбыл из состава сборной Франции после ссоры с Зиданом

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