Сегодня 12:58
 

В сборной Аргентины сделали эмоциональное заявление о Лионеле Месси

  Комментарии (1)

Лионель Месси.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не смог сдержать эмоций, говоря о вероятном последнем домашнем матче Лионеля Месси в отборе ЧМ-2026, передают Vesti.kz.

Наставник аргентинцев подчеркнул, что предстоящая игра против Венесуэлы 5 сентября в Буэнос-Айресе станет особенной.

Тренер сборной Аргентины не смог сдержать слёз после заявления про Месси

"Да, это матч, который, как сказал Лео, будет эмоциональным, особенным и приятным, ведь это действительно наш последний отборочный матч", — сказал Скалони, не сдерживая слёз.

"Мы должны наслаждаться этим, как всегда говорили. Больше всех буду наслаждаться этим я. Для меня было честью работать с ним, и надеюсь, болельщики на стадионе тоже получат удовольствие, потому что он по-настоящему этого заслуживает", — цитирует слова Скалони ESPN.

Месси проведёт последний матч за сборную в Аргентине?

Месси, которому 38 лет, ранее подтвердил, что встреча с Венесуэлой станет его последней дома в рамках квалификации. Однако Скалони выразил уверенность, что это не окончание истории: Если восьмикратный обладатель "Золотого мяча" решит, что это конец, наставник пообещал сделать всё, чтобы провести ещё одну игру в домашних стенах.

Аргентина готовится к ещё одному чемпионату мира с участием Месси

Напомним, сборная Аргентины уже гарантировала себе первое место в отборе КОНМЕБОЛ и путёвку на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Венесуэла же продолжает борьбу за исторический выход на мундиаль: команда Фернандо Батисты занимает седьмое место и рассчитывает как минимум на стыковые матчи.

Ранее действующий обладатель "Золотого мяча", испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри Эрнандес озвучил разницу между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Добавим также, что тренер сборной Аргентины сделал заявление о завершении карьеры Месси.

Ямаль разрушает атмосферу в "Барселоне", или при чём тут Месси

