Сборная Узбекистана переписала историю ЧМ по футболу и "уделала" Бразилию

Сборная Узбекистана переписала историю чемпионата мира по футболу после исторического выхода в финальную стадию турнира, передают Vesti.kz.

Историческое достижение Узбекистана

До этого на мундиале выступали сборные из 80 стран. Узбекистан стал 81-й, тем самым расширив географию ЧМ.

Единственной страной, которая участвовала во всех чемпионатах мира, является Бразилия - она играла на этом турнире 22 раза. В тройку входят Германия (20) и Аргентина (19). Также в топ-10 по этому показателю входят Италия (18), Мексика (18), Испания (16), Франция (16), Англия (16), Бельгия (14) и Уругвай (14).

По одному участию в финальной стадии ЧМ, как и Узбекистан, имеют: Куба, Индонезия, Израиль, ДР Конго, Гаити, ГДР, Кувейт, Ирак, ОАЭ, Ямайка, Китай, Ангола, Того, Тринидад и Тобаго, Украина, Словакия, Босния и Герцеговина, Исландия, Панама и Катар.

Узбекистан "уделал" Бразилию

Между тем, узбекистанский спортивный эксперт Алишер Никимбаев прокомментировал выход сборной на ЧМ-2026.

"Сборная Узбекистана стала восьмой командой, которая завоевала право на участие в ЧМ-2026. Полный список на данный момент выглядит так: Канада, Мексика, США, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан. Раньше Бразилии и прочих европейских грандов", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, сборная Узбекистана впервые в истории вышла на ЧМ - это произошло 5 июня после ничьей в матче с командой ОАЭ (0:0) в отборочном турнире зоны АФК. Также из группы А в финальную часть мундиаля пробилась сборная Ирана.

Чемпионат мира-2026 пройдет летом следующего года в трех странах - США, Канаде и Мексике.