Сборная России объявила о матче с командой игроков КПЛ

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Беларуси, сообщают Vesti.kz. Об этом в разговоре с представителями СМИ заявил президент РФС Александр Дюков.

"Мы договорились о проведении игры со сборной Беларуси. Матч планируется в июне - на выезде, в Минске", - цитирует Дюкова "Спорт-Экспресс".

Отметим, что в нынешнем составе сборной Беларуси представлены игроки из КПЛ: Макс Эбонг выступает за "Астану", а Никита Корзун за "Елимай".

Добавим, что команду Беларуси тренирует экс-наставник юношеской сборной Казахстана (U19) и "Кайрата" испанец Карлос Алос Феррер, а в его тренерский штаб входит казахстанский специалист Фархат Джанибеков.

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