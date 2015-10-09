Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Сегодня 17:09
 

Сборная Казахстана узнала соперников по группе отбора на Евро-2026

Юношеская сборная Казахстана по футболу. ©instagram.com/kff_jastar

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка элитного раунда квалификации чемпионата Европы-2026 среди юношей до 19 лет, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

С кем сыграет Казахстан в элитном отборе на Евро

Сборная Казахстана попала в группу №5, где сыграет против команд Украины, Румынии и Северной Ирландии. Турнир пройдёт с 25 по 31 марта 2026 года на полях Румынии.

Формат отбора

В элитном раунде участвуют 28 сборных, распределённых на семь групп. Победители квартетов получат путёвки в финальную стадию Евро-2026, который пройдёт в Уэльсе с 28 июня по 11 июля 2026 года.
Сборная Уэльса, как хозяйка турнира, квалифицировалась автоматически.

Как Казахстан вышел в элитный раунд

Напомним, в ноябре юношеская сборная Казахстана успешно прошла первый этап отбора. Команда обыграла Ирландию (1:0), затем уступила Нидерландам (1:2), выступавшим хозяйкой мини-турнира, и в последнем туре сыграла вничью с Кипром (1:1).

С четырьмя очками казахстанцы заняли второе место в группе. Нидерланды стали первыми, набрав девять баллов. 

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

