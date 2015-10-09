Сборная Казахстана узнала соперников по группе отбора на Евро-2026

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка элитного раунда квалификации чемпионата Европы-2026 среди юношей до 19 лет, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

С кем сыграет Казахстан в элитном отборе на Евро

Сборная Казахстана попала в группу №5, где сыграет против команд Украины, Румынии и Северной Ирландии. Турнир пройдёт с 25 по 31 марта 2026 года на полях Румынии.

Формат отбора

В элитном раунде участвуют 28 сборных, распределённых на семь групп. Победители квартетов получат путёвки в финальную стадию Евро-2026, который пройдёт в Уэльсе с 28 июня по 11 июля 2026 года.

Сборная Уэльса, как хозяйка турнира, квалифицировалась автоматически.

Как Казахстан вышел в элитный раунд

Напомним, в ноябре юношеская сборная Казахстана успешно прошла первый этап отбора. Команда обыграла Ирландию (1:0), затем уступила Нидерландам (1:2), выступавшим хозяйкой мини-турнира, и в последнем туре сыграла вничью с Кипром (1:1).

С четырьмя очками казахстанцы заняли второе место в группе. Нидерланды стали первыми, набрав девять баллов.

