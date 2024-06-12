Сборная Казахстана узнала исход отставки Магомеда Адиева

Сайт "Футбол на Куличках" прокомментировал исход товарищеского матча между сборными Азербайджана и Казахстана, передают Vesti.kz.

Отмечается, что после ухода Магомеда Адиева у казахстанской команды пропал запал, огня в глазах нет, что предстоит исправить новому наставнику Станиславу Черчесову.

"Получалось раньше у Казахстана разбираться с Азербайджаном в товарищеских встречах. А тут еще и Черчесов с трибун наблюдал за своей будущей командой, как не победить? Но не состоялась третья виктория подряд для "ястребов" именно в контрольных поединках с данным оппонентом. Хотя все начиналось прекрасно для номинальных гостей. Со второй по двадцать восьмую минуту свои голы забили Вороговский и Самородов. Казалось, виктория будет в кармане. Но перед перерывом что-то надломилось у подопечных Балтиева. На 42-й минуте команда Асадова удачно разыграла корнер, отличился по итогу Эмрели. Во второй же половине встречи азербайджанцы нереально разогнались, сначала сравняли счет, а потом и вырвали викторию. Махмудов с пенальти (заработал его все тот же Эмрели) попижонил и слабенько катнул мяч по центру чужих ворот, а Байрамов с игры точку поставил, поразив левый нижний угол ворот конкурента. Очень много работы предстоит Станиславу Саламовичу у руля национальной сборной Казахстана. После ухода Адиева у команды как-то пропал запал, огня в глазах нет, российский специалист постарается сделать так, чтобы снова, как говорится, вспыхнуло. Матч же нынче получился огненный, интересный, моментов опасных вагон и маленькая тележка. Приятно наблюдать за такими товарищескими противостояниями, словно тут турнирные задачи какие-то решаются. Футбол, как страсть, именно это мы увидели на стадионе "Рохонци Ут" в Венгрии", - пишет источник.

ФИФА "назвала" последствия для Казахстана за четвертое поражение подряд

Эта неудача стала четвертой подряд для казахстанской сборной. Ранее последовали поражения от Армении (1:2) в контрольной игре, а также от Греции (0:5) и Люксембурга (1:2) в плей-офф Лиги наций.