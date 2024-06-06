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Сборная Казахстана по футболу прибыла в Армению

Сборная Казахстана по футболу прибыла в Армению
©КФФ

Сборная Казахстана по футболу прибыла в Ереван, где ей предстоит провести товарищеский матч с командой Арменией, сообщают Vesti.kz.

"Сборная Казахстана благополучно прибыла в столицу Армении Ереван. По плану, команда проведет тренировку перед завтрашней игрой. Отметим, что седьмого июня национальная сборная проведет товарищеский матч с Арменией", - говорится в сообщении КФФ.

Матч Армения - Казахстан пройдет на Республиканском стадионе имени В. Саркисяна и начнется в 21:00 по астанинскому времени.

11-го июня сборная Казахстана сыграет на выезде с Азербайджаном.

Отрыв в ценнике и экс-игроки КПЛ. Что известно о составе Армении перед игрой с Казахстаном?

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Метки:
Сборная РК по футболу Армения Футбол

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