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Сборная Казахстана по футболу начала подготовку к отбору на ЧМ-2022

Сборная Казахстана по футболу начала подготовку к отбору на ЧМ-2022
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Сборная Казахстана по футболу начала подготовку к матчам отборочного турнира к чемпионату мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

1 сентября в Нур-Султане подопечные Талгата Байсуфинова примут сборную Украины, затем 4 сентября сыграют с Финляндией в Хельсинки, а 7-го числа на выезде - с Боснией и Герцеговиной.

Отмечается, что футболисты из "Кайрата", "Шахтера" и зарубежных клубов присоединятся к национальной сборной позже.

Назван состав сборной Казахстана по футболу на три матча в сентябре

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022

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